Utbrudd av biepest i Skåne i Sverige

Et område mellom Landskrona i sør-Skåne og Höganäs i nord-Skåne er nå klassifisert som en overvåkingssone som følge av et utbrudd av biepest, som betyr at biekolonier ikke kan flyttes uten spesiell kontroll, melder SVT.

– Jeg er ute hver kveld og tar prøver. Vi har mange birøktere i området rundt Helsingborg som vi har ansvaret for, sier biinspektør Annika Bruse til rikskringkasteren.

Biepest, såkalt åpen yngelråte, er en tarmsykdom som sprer seg hos bieyngel og er dødelig. Ettersom bier kan fly lange avstander øker spredningsfaren.

Birøktere med smittede bier må vanligvis destruere og brenne alt utstyr og ta livet av alle biene. Biepest var sist påvist i Norge i 2010.