Fransk energigigant trekker seg fra russisk gassfelt

Total Energies kunngjorde fredag at de har solgt sin eierandel på 49 prosent i gassfeltet Terneftgaz til sin russiske partner Novatek.

Det skjer etter informasjon avdekket av miljø- og menneskerettighetsorganisasjonen Global Witness. Ifølge organisasjonen tyder mye på at drivstoff produsert fra feltet blir levert til russiske flybaser via et annet selskap, etter å ha blitt gjort om til parafin, melder franske Le Monde.

Det hevdes at de samme flyene er brukt i Russlands krigføring i Ukraina.

Total Energies avviser påstandene, og sier de ikke produserer parafin eller andre former for drivstoff til den russiske hæren. Ifølge selskapet har deres rolle på gassfeltet kun vært operativ.