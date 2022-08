Russisk nei til slutterklæring på konferanse om ikkespredningsavtalen

Den fire uker lange konferansen ble avsluttet i New York fredag. Noen land og ikke-statlige organisasjoner hadde håpet på at det ble etablert bindende tidsfrister for avvikling av atomvåpen i verden.

– Jeg beklager dypt at denne konferansen ikke klarte å enes, sa Gustavo Zlauvinen, som ledet møtet fredag, etter at møtet var blitt avsluttet.

Den russiske delegaten Igor Visjnevetskij sa at landet hans var uenig på fem punkter i den 36 sider lange slutterklæringen. Han oppga ingen detaljer, men hevdet at det russiske synet også hadde støtte fra andre land.

Men etter den russiske uttalelsen sto delegater fra flere titalls andre land fram og sa de var enige i slutterklæringen, og at de var skuffet over at man til slutt ikke kunne enes om teksten.

En annen russisk representant hevdet på sin side at de andre deltakerlandene hadde brukt konferansen for å ta et oppgjør med Russland som følge av krigen mot Ukraina, i stedet for å jobbe for kjernefysisk nedrustning.

Ikkespredningsavtalen gjennomgås hvert femte år, men på grunn av koronapandemien ble den avlyst i 2020 og kunne først holdes i år.

Det ble heller ingen enighet om slutterklæring etter forrige gjennomgang i 2015.

Avtalen trådte i kraft i 1970 og har så langt blitt ratifisert av 191 land.