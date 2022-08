Macron sier gassavtale med Algerie hjelper Europa

Avtalen kom på plass forrige måned, og enkelte hevder at Frankrike er i konkurranse med i Italia om gasstilgangen.

På besøk i Algerie sier Macron imidlertid at avtalen er «bra for Italia og bra for Europa».

Han sier avtalen hjelper Europa med variasjon i gassforsyningsmiksen. For tiden forsøker Europa å frigjøre seg fra avhengigheten av russisk gass.

Macron er på et tre dager langt besøk i Algerie der han forsøker å bedre det anstrengte forholdet mellom de to landene.