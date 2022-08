Nyheten om at det var funnet levninger etter to barn i kofferter kjøpt på tvangssalg i Auckland i New Zealand sjokkerte verden, tidligere i august.

Koffertene ble kjøpt på auksjon da et gammelt minilager skulle tømmes i Auckland tidligere i måneden. Da de ble åpnet, ble politiet straks varslet. Rettsteknikere konkluderte at det var snakk om levningene etter to barn, og at de hadde vært døde i flere år.

Bakgrunn: Levninger i kofferter var fra barn

Går ikke ut med detaljer

Nå bekrefter politiet til New Zealand Herald at barna har blitt identifisert.

Av hensyn til familien har de utstedt en ordre som nekter dem å gå ut i media med navnene til barna. Alderen er heller ikke spesifisert, men tidligere denne måneden fortalte politiet at barna var mellom fem og ti år gamle.

– Politiet fortsetter å undersøke omstendighetene rundt disse barnas dødsfall, sier Tofilau Faamanuia Vaaelua i politiet i uttalelsen.

Moren kan være i Sør-Korea

Sørkoreansk politi har tidligere meldt at de mener å ha identifisert en kvinne som kan være moren til barna. Hun har både newzealandsk og sørkoreansk statsborgerskap men har bodd i Sør-Korea siden 2018.

Verken sørkoreansk eller newzealandsk politi har kontroll på kvinnen, men politiet bekrefter at de samarbeider med politiet i Sør-Korea og at det kan være aktuelt å få kvinnen utlevert til landet.