Over 1,8 tonn metamfetamin beslaglagt i Sydney

Det første store beslaget ble gjort i juli, da tollerne fant 748 kilo av det potensielt dødelige stoffet. Tre menn ble pågrepet, mistenkt for å tilhøre en internasjonal narkotikaliga med forbindelser til Midtøsten.

Forrige uke kom en ny konteinerlast med marmor til Port Botany, like ved hovedflyplassen sør for Sydney sentrum. Denne gangen ble fangsten litt over ett tonn metamfetamin.

Fordelt og solgt som brukerdoser, anslås beslaget å ha en gateverdi på 1,6 milliarder australske dollar eller nærmere 11 milliarder kroner.