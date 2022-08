Forskere fra USA har funnet 21 russiske filtreringssentre i Ukraina

Opplysningene kommer fram i en rapport laget av forskere fra universitet Yale med støtte fra USAs utenriksdepartementet, skriver Reuters. Rapporten er en del av USAs innsats for å stille Russland til rette for handlinger begått under krigen i Ukraina.

Ved hjelp av bilder fra kommersielle satellittjenester og opplysninger fra åpne kilder har forskerne 21 steder som de med «stor sikkerhet» har identifisert som filtreringssentre. Det er blant annet snakk om skoler, markeder og fengsler. På et av stedene er det også funnet noe som ser ut som et gravsted.

Ett av stedene som er identifiserte er et fengsel nær Olenivka, der 53 ukrainske krigsfanger angivelig ble drept i en eksplosjon 29. juli.

Rapporten er konsentrert om Donetsk-regionen. De 21 stedene forskerne peker ut, er verifisert av minst fem kilder. Forskerne mener minst sju andre steder er en del av det russiske filtreringssystemet.

Russlands forsvars og justisdepartement har ikke besvart spørsmål fra Reuters om rapporten. Det har heller ikke landet ambassade i USA.