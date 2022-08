California krever nullutslipp for alle nye biler etter 2035

Torsdagens vedtak ønskes velkommen av klimaforkjempere, som håper det kan anspore resten av USA til å trappe opp overgangen til elbiler.

Salget av fossilbiler til Californias 40 millioner innbyggere skal fases ut gradvis de neste årene, inntil det kun selges nullutslippsbiler om 13 år.

– Dette er en ambisiøs, men oppnåelig tidsplan. Innen de barna som blir fød i år, begynner på ungdomsskolen, vil det bare være mulig å kjøpe nullutslippsbiler og et begrenset antall ladbare hybridbiler, sier myndigheten med ansvar for luftkvaliteten i California.

Myndigheten sier det nye regelverket vil sørge for 25 prosent nedgang i forurensede utslipp fra lette kjøretøyer innen 2037.

– Mellom 2026 og 2040, vil reglene sørge for at vi unngår en rekke helseproblemer, inkludert 1.290 færre dødsfall som følge av hjerte- og lungesykdommer, 460 færre innleggelse med hjerteproblemer og pustebesvær og 650 færre turer til legevakten for astmatikere, heter det i uttalelsen.