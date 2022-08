Politimannen som er dømt for drap på George Floyd, flyttet til føderalt fengsel

Chauvin har hittil sittet i et høysikkerhetsfengsel i delstaten Minnesota og har ofte sittet på isolat. Nå skal ha fortsette å sone i Arizona, i et føderalt fengsel med lavere sikkerhetsnivå, der han kan sone med færre restriksjoner.

Det føderale fengselsvesenet sier Chauvin ble overført til Tucson i Arizona onsdag, men vil ikke gi noen opplysninger om soningsforholdene. Fengselet den tidligere politimannen nå sitter i, huser 266 innsatte, både kvinner og menn, og er en del av et større anlegg som også inkluderer et høysikkerhetsfengsel.

Eksperter sier Chauvin trolig sitter tryggere i det føderale systemet. Der soner normalt fanger som er mindre voldelige, og det er mindre risiko for at han blir sittende sammen med innsatte han selv har pågrepet eller etterforsket som politimann i Minneapolis.

Sist måned dømte en føderal domstol 46 år gamle Chauvin til 21 års fengsel for å ha krenket Floyds borgerrettigheter. Ekspolitimannen sonet allerede en delstatlig dom på 22,5 år for drapet. I den føderale saken inngikk han et forlik, som presiserer at de to dommene skal sones parallelt i et føderalt fengsel.