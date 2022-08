Dommer beordrer USAs justisdepartement å offentliggjøre ransakelsesordren mot Trump

Dommer Bruce Reinhart sier at det amerikanske justisdepartementet innen fredag klokka 12 lokal tid (klokka 18 norsk tid), må levere fra seg en redigert versjon av ransakelsesordren, melder Reuters.

Det var 8. august at FBI-agenter tok seg inn på Trumps eiendom Mar-a-Lago i Florida. Her fant de over 20 esker med elleve sett med graderte regjeringsdokumenter som Trump tok med seg da han flyttet ut av Det hvite hus. Noen av dem var markert som topphemmelige og skulle dermed bare være tilgjengelige i spesielle offentlige bygg.

Trump etterforskes nå for mulige brudd på spionasjeloven. Han avviser at han har gjort noe ulovlig og sier han er utsatt for en heksejakt. Ekspresidenten hevder at dokumentene som ble beslaglagt, alle var avgradert.