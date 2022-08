Kina opprettholder dødsstraff for amerikaner

Retten beskriver den fellende dommen som riktig og dødsstraff som passende.

Shadeed Abdulmateen ble funnet skyldig i å ha stukket sin 21 år gamle kjæreste i ansiktet og halsen flere ganger i juni i fjor. De to hadde møttes ved et busstopp i Ningbo, som ligger sør for Shanghai, for å snakke om uoverensstemmelser i forholdet.

Ifølge dommen hadde Abdulmateen med seg en springkniv, og angrep kjæresten. Kvinnen mistet mye blod og døde på stedet.

Dommen falt i april i år, men Abdulmateen anket. Torsdag falt avgjørelsen i en ankedomstol i Zheijang. Retten mente Abdulmateen hadde truet kvinnen etter at hun flere ganger sa til ham at hun ville slå opp.

Den amerikanske ambassaden i Beijing har ikke kommentert dommen.