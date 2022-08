Ukraina: Dødstallet stiger til 25 etter angrep på togstasjon

Angrepet fant sted på togstasjonen Chaplyne i Dnipropetrovsk-regionen sørøst i Ukraina onsdag – samme dag som Ukraina markerte sin selvstendighetsdag.

– Per i dag har vi 25 døde, inkludert to barn, og 31 sårede, inkludert to barn, opplyser den statlige jernbaneoperatøren torsdag.

Siden krigen startet i februar, har jernbanen i Ukraina vært sentral i å evakuere folk fra store deler av landet. Russland har angrepet togstasjoner en rekke ganger gjennom krigens seks måneder. Selv om krigføringen på bakken primært skjer i det østlige og sørlige Ukraina, angriper Russland jevnlig ukrainske byer med langdistansemissiler, ifølge ukrainske myndigheter.