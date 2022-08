I tillegg vil landet opprette egne budsjetter for innkjøp av kampfly og andre investeringer for å styrke forsvarsevnen.

Taiwanerne lever under en konstant invasjonstrussel fra Kina. Kommunistregimet i Kina anerkjenner ikke at den demokratisk selvstyrte øynasjonen er et selvstendig land.

Kort tid etter at speaker i Representantenes hus i USA, Nancy Pelosi, besøkte Taiwan tid tidligere i august, innledet Kina den største militærøvelsen i området siden midten av 90-tallet.