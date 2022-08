Fakta om klasevåpen: * Bomber, granater eller stridshoder som åpner seg i luften og slynger ut hundrevis av mindre sprengladninger over et stort område. * Rammer ofte sivile, som får revet av seg armer eller bein. Barn er spesielt utsatt for klasebomber, fordi de blir nysgjerrige på de små og til tider fargerike gjenstandene med ulike former som ligger på bakken. * Udetonerte sprengladninger fra klasevåpen kan bli liggende i mange år etter at krigshandlinger er over. * 110 land har ratifisert en internasjonal konvensjon om forbud mot klasevåpen. Ytterligere 13 land har undertegnet, men ennå ikke ratifisert konvensjonen. * Land som Russland, USA, Ukraina, Kina og Iran har ikke sluttet seg til konvensjonen og har store mengder klasevåpen i sine arsenal. Kilde: Cluster Munition Coalition

I en ny rapport dokumenterer menneskerettsorganisasjonen hvordan russiske styrker har benyttet klaseammunisjon i minst ti av Ukrainas 24 regioner.

– Foreløpige data viser at minst 689 sivile er drept eller såret i angrep med klaseammunisjon mellom februar og juli. Ukrainske styrker har også ved minst to anledninger benyttet klaseammunisjonsraketter, ifølge Human Rights Watch (HRW).

Verken Russland eller Ukraina har undertegnet den internasjonale konvensjonen som forbyr bruk av klasevåpen, noe over 120 andre land har gjort.

– De umiddelbare og langvarige lidelsene klaseammunisjon påfører sivile, gjør at bruken av slike våpen i Ukraina både er samvittighetsløs og forbudt, sier Mary Wareham i Human Rights Watch.

– Alle land bør under alle omstendigheter forby bruk av slike våpen, sier hun.

Dreper i årevis

Klasevåpen er bomber, granater eller stridshoder som åpner seg i luften og slynger ut hundrevis av mindre sprengladninger over et stort område.

Ueksploderte sprengladninger blir ofte liggende igjen på bakken i flere år etter at områder er angrepet med klasevåpen. Noen av dem eksploderer når de blir plukket opp av nysgjerrige barn. Foto: AP / NTB

Udetonerte sprengladninger kan bli liggende i mange år etter at krigshandlingene er over og rammer ofte sivile som får revet av armer og bein.

Barn er spesielt utsatt fordi de blir nysgjerrige på de små og til tider fargerike sprengladningene som kan forveksles med leker.

Gater og parker

Human Rights Watch har undersøkt bruken av klasevåpen i Kharkiv-området og fant at russiske styrker ved flere anledninger i mai og juni benyttet slik ammunisjon i angrepene mot Ukrainas nest største by.

Sprengladninger fra raketter utstyrt med slike stridshoder rammet både boligområder, gater, parker, et sykehus og et kultursenter, dokumenterer de i rapporten «Cluster Munition Monitor 2022».

Under et angrep 12. mai ble et ektepar drept av slik ammunisjon i hagen sin i landsbyen Derhatsji utenfor Kharkiv.

Noen uker tidligere ble landsbyen Husarivka, som var okkupert av russiske styrker, utsatt for et ukrainsk angrep der det ble benyttet klasevåpen.

Angrepet ble omtalt av The New York Times , som besøkte landsbyen og fant rester av klaseammunisjon spredt over et stort område.

Nekter å undertegne

Klasevåpenkonvensjonen forbyr all produksjon og bruk av klaseammunisjon. Konvensjonen ble undertegnet i Oslo i 2008 og trådte i kraft to år senere.

1,5 millioner klasevåpen med 178 millioner sprengladninger er siden ødelagt, men 47 land har fortsatt slike våpen på lager og har ikke undertegnet konvensjonen. Blant dem er Russland og Ukraina, men også land som USA, Kina og Iran.

Klaseammunisjon sprer død lenge etter at kriger og konflikter er over. Over 110 land har sluttet opp om et forbud mot slike våpen, men Russland og Ukraina er ikke blant dem. Foto: AP / NTB

Ukraina arvet store lagre av klasevåpen da Sovjetunionen gikk i oppløsning og har tidligere argumentert med at de anser slike våpen for å være lovlige og en viktig del av landets arsenal.

Human Rights Watch har tidligere dokumentert at ukrainske regjeringsstyrker har benyttet slike våpen i Donetsk og Luhansk, men dette har regjeringen i Kyiv benektet.

Store lagre

Russland har ifølge Human Rights Watch benyttet både gamle og nyutviklede klasevåpen i Ukraina, og russiskstøttede separatister har benyttet slike våpen i Øst-Ukraina helt siden 2014.

Russland er sterkt kritisk til den internasjonale konvensjonen som forbyr klasevåpen, og utenriksminister Sergej Lavrov har slått fast at Kreml anser slike våpen for å være lovlige.

Over 120 land har undertegnet den internasjonale konvensjonen som forbyr all produksjon og bruk av klasevåpen. Russland og Ukraina er ikke blant dem. Begge land har benyttet slike våpen det siste halve året. Foto: AP / NTB

Landet har store lagre med klasevåpen fra sovjettiden, men har også vist fram nye typer, senest i 2020.

Russlands omfattende bruk av klaseammunisjon i Ukraina understreker viktigheten av klasevåpenkonvensjonen, sier Wareham.

– Regjeringer som ennå ikke har sluttet seg til konvensjonen, bør vurdere sin posisjon og gå sammen med andre som hjelper til med å bli kvitt klasevåpen, sier hun.