Japans politisjef går av som følge av attentatet på Shinzo Abe

Kunngjøringen fra Nakamura kommer etter en politirapport som kritiserer sikkerheten rundt Abe. Svakheter i sikkerheten gjorde det mulig for gjerningsmannen å løpe forbi politiet og bort til Abe, ifølge rapporten.

– Vi har besluttet å gjøre endringer i bemanningen vår og opprette nye sikkerhetsrutiner. Og det er derfor jeg i dag leverer min oppsigelse til kommisjonen for nasjonal offentlig sikkerhet, sier Nakamura.

Landets tidligere statsminister ble skutt og drept fredag 8. juli da han holdt en valgkamptale i en by i Nara-regionen

41 år gamle Tetsuya Yamagami ble umiddelbart pågrepet og lagt i bakken av politiet på stedet. Han har fortalt politiet at motivet for drapet var at Abe var tilknyttet en organisasjon han mislikte. Han er for tiden underlagt rettspsykiatriske vurderinger.

Abe ble 67 år gammel. Han var statsminister i Japan fra 2006 til 2007, og igjen mellom 2012 og 2020.