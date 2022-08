Det er ikke bare i Norge at strømkunder fortviler over skyhøye strømregninger. Også i Europa merkes energikrisen på lommeboken.

For selv om strømprisene har nådd rekordhøye nivåer her i nord, er de enda høyere sørover på kontinentet.

I Europa ligger prisen for en megawattime strøm på rundt 600 euro for tiden, tilsvarende 5.700 kroner, anslår sjefanalytiker Sigbjørn Seland i Storm Geo. Det vil si at en kilowattime koster 0,6 euro, altså 5,7 kroner.

I Sørvest-Norge, hvor strømmen er desidert dyrest, blir det en snittpris for strøm på 5,41 kroner per kilowattime torsdag og en makspris på 6,23 kroner.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh.

To viktige prisdrivere

Kraftanalytikere peker på to viktige årsaker til prisgaloppen i Europa:

* Russlands krigføring mot Ukraina

* Utbredt tørke på kontinentet

Russland, som lenge har vært den viktigste gassleverandøren til Europa, har de siste månedene trappet kraftig ned på leveransene til kontinentet. Flere EU-land, deriblant Polen og Bulgaria, får ikke noe gass i det hele tatt.

Senest forrige uke kunngjorde den russiske gassgiganten Gazprom at gassledningen Nord Stream 1 mellom Russland og Tyskland stenges for vedlikehold i tre hele dager. Umiddelbart steg prisen på naturgass til himmels.

Gassprisen spiller igjen inn på strømprisene i Europa, forklarer Seland i Storm Geo. Det er nemlig slik at strømprisen i betydelig grad påvirkes av kostnaden ved å produsere elektrisitet i gasskraftverk.

Fakta om hva Europas gjør for å skjerme husholdninger fra energikrisen: Storbritannia: * De fleste husholdninger har makspris på strøm. Analytikerne advarer imidlertid om at maksprisen vil øke kraftig. Toppunktet kan komme i april neste år, da det anslås en gjennomsnittlig makspris som tilsvarer årlige utgifter på rundt 70.000 kroner. * I oktober får hver husholdning 4.600 kroner i strømstøtte. Lavinntektshusholdninger, pensjonister og personer med funksjonsnedsettelser får i tillegg en støtte på 7.500 kroner. Tyskland: * Tyskere som betaler inntektsskatt, får engangsstøtte på rundt 3.000 kroner. I tillegg vil familier motta 1.000 kroner per barn i engangsstøtte, et beløp som dobler seg for lavinntektsfamilier. * De neste årene vil Tyskland støtte energibesparende oppussing av bygg med over 115 milliarder kroner. Frankrike: * Landet har gått inn for en hjelpepakke for strømutgifter, blant annet til næringsliv, på rundt 240 milliarder kroner. * Frankrike har forpliktet seg til å begrense en økning på regulerte strømkostnader til 4 prosent. For å gjøre dette har regjeringen beordret strømselskapet EDF, som er 80 prosent statseid, til å selge mer billig kjernekraft. Italia: * Landet har siden januar innført bistandspakker på om lag 520 milliarder kroner for å dempe virkningen av skyhøye strøm-, gass- og bensinkostnader for bedrifter og familier. * Italia har også fremmet forslag i EU om et tak på gassprisene på europeisk nivå for å bidra til å begrense prisveksten. Spania: * Myndighetene har innført en makspris på naturgass brukt til å generere strøm ved flere av landets kraftverk. Spania har også midlertidig begynt å subsidiere kraftkostnadene ved kullkraftverk i håp om å få ned høye priser på kort sikt. * Landet har innført en hjelpepakke på 160 milliarder kroner i direkte bistand eller lån til bedrifter og husholdninger. Nederland: * Landet har kuttet i energiavgiftene for husholdninger. Danmark: * Danskene har valgt å kompensere forbrukerne direkte med utbetaling av penger, og det gjøres gjennom en støttepakke verdt 3,1 milliarder danske kroner. * Landet har samtidig valgt å kutte i energiavgiftene for husholdninger. * Myndighetene har også innført en såkalt «varmesjekk», som betyr at subsidier verdt 2 milliarder danske kroner vil bli utbetalt til rundt 400.000 husholdninger som sliter med å betale strømregningene. Sverige: * Landet vil kompensere husholdninger som er hardest rammet av økende strømpriser, og regjeringen har satt av 6 milliarder kroner til ulike tiltak. (Kilde: Reuters og DPA)

– Når gassprisen er eksepsjonelt høy, som nå, blir kostnaden ved å produsere strøm eksepsjonelt høy. Derfor har Europa de høye strømprisene, sier Seland.

Går en usikker høst i møte

Hva som vil skje med strømprisene i Europa utover høsten og vinteren er fortsatt et åpent spørsmål, ifølge Marius Holm Rennesund i konsulentselskapet Thema.

– Usikkerheten er kjempestor, sier han.

– Gassprisen er avhengig av hva Putin velger å gjøre. Kutter han gassleveransene til Europa helt, kan vi få enda høyere gasspriser og en enda vanskeligere situasjon i Europa, som vil smitte over til Sør-Norge.

Seland i Storm Geo tror strømprisene vil fortsette å stige i tiden fremover.

– Sånn det ser ut nå, er det sannsynlig, sier han.

Det er heller ikke lett å spå hvordan det vil gå med en annen viktig faktor som har bidratt til å drive strømprisene oppover i sommer, nemlig været, påpeker Rennesund.

Mens Norge sliter med lav fyllingsgrad i vannmagasinene, har Europa nettopp lagt bak seg en ekstremt tørr og varm sommer. Det har blant annet ført til at Frankrike har slitt med å kjøle ned kjernekraftverkene sine, som igjen har økt etterspørselen etter gass, forklarer Rennesund. Også i Tyskland er gassetterspørselen stor og strømprisene høye.

Gassprisen påvirker Norge

Ifølge Rennesund er det forventet at strømprisene i Europa i snitt kommer til å ligge over strømprisene i Norge gjennom høsten og vinteren.

Det betyr imidlertid ikke at Norge er upåvirket av utviklingen i Europa.

– Værusikkerhet er noe vi alltid har levd med i et vannkraftdominert system, men utfordringen nå er at også Europa står i en energikrise. Det er ikke like lett å få hjelp derfra som før. Vi kan importere kraft, men da må prisen i Sør-Norge være høyere enn der kraften importeres fra i de periodene vi trenger import, forklarer Rennesund.

Generelt er det slik at strømprisen i det europeiske markedet settes time for time. Kraften flyter dit prisene er høyest og behovet er størst.

Norge er koblet til det europeiske kraftmarkedet gjennom flere utenlandskabler. Hvis prisen på kraft i Norge er lavere enn prisen på kraft hos våre handelspartnere, flyter noe av strømmen ut av Norge. Fordi kraften flyter dit prisene er høyest, vil prisene i Norge følge utviklingen i de europeiske gassprisene, fordi gasskraft setter kraftprisen i mange av timene på kontinentet.

Det er ikke noe nytt, påpeker Rennesund.

– Norske og nordiske kraftpriser har lenge fulgt prisene på kontinentet. Forskjellen nå er at prisene i Europa er mye høyere enn de har vært før.

EU vedtok kriseplan

I mellomtiden er EU i full gang med å forberede seg på en knallhard høst og vinter. I sommer vedtok EU-kommisjonen en egen kriseplan hvor hvert enkelt medlemsland forplikter seg til å redusere gassforbruket med 15 prosent innen mars neste år, sammenlignet med gjennomsnittsforbruket de siste fem årene.

Gasskuttene er frivillige, men planen åpner likevel for innføring av bindende sparemål hvis gassmangelen blir akutt. Unionen har også som mål å fylle gasslagrene med 80 prosent innen 1. november.

Parallelt har en rekke EU-land tatt grep for å komme frustrerte strømkunder i møte.

Blant annet har Tyskland kuttet i merverdiavgiften på gass, mens Spania og Portugal har innført en makspris på naturgass brukt til å generere strøm ved flere av landets kraftverk. Også Frankrike og Storbritannia opererer med en form for makspris på strøm, mens Sverige og Danmark har valgt å kompensere forbrukerne direkte.