Politisjef i Uvalde sparket etter skoleskyting

Skolepolitisjef Pete Arredondo (i midten) fikk sparken av et enstemmig skolestyre i Uvalde onsdag. Arredondo hadde ansvar for politiinnsatsen under skoleskytingen i mai, da 19 elever og 2 lærere ble drept. Arkivfoto: Dario Lopez-Mills / A? / NTB Foto: NTB