Tyskland lanserer verdens første flåte med hydrogendrevne tog

Tyske myndigheter ønsker å utvide bruken av hydrogen som et rent alternativ til fossilt brennstoff. Delstatsminister Stephan Weil sier prosjektet, som har kostet 93 millioner euro – drøyt 900 millioner kroner – er et ypperlig eksempel på Niedersachsens innsats for å få en grønnere økonomi.

Et regionalt selskap skal drive de franskbygde togene på ruter mellom byene Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde og Buxtehude. Jernbanenettet her er ikke elektrifisert. Produsenten Alstom sier de har en rekkevidde på opptil 1000 kilometer og en toppfart på 140 kilometer i timen. Ved å bytte til hydrogen fremstilt med fornybar energi er det mulig å spare 1,6 millioner liter diesel i året.