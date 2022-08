Kraftig økning i gassprisen i Europa

Like før klokken 17 onsdag var gassprisen på 300,17 euro per megawattime, tilsvarende over 2.800 norske kroner, ifølge referanseindeksen Dutch TTF.

Prisnivået var det høyeste siden begynnelsen av mars, da prisen per megawattime lå på 345 euro, tilsvarende over 3.300 norske kroner, ifølge tall fra Trading Economics.

Årsaken til prishoppet er en varslet tredagers stans i russiske gassleveranser til Tyskland via gassrørledningen Nord Stream 1.

EU fikk i fjor rundt 40 prosent av gassen sin fra Russland. Prisene har skutt i været etter Russlands invasjon av Ukraina 24. februar, som følge av vestlige sanksjoner og stans i russiske gassleveranser til Europa.