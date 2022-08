USA gjennomførte luftangrep i Syria

USAs sentralkommando bekrefter luftangrepene i en uttalelse som er lagt ut på Twitter. Kommunikasjonsdirektør Joe Buccino sier president Joe Biden ga ordre om angrepene.

– Presisjonsangrepene har som mål å beskytte amerikanske styrker fra angrep som det vi så 15. august. De amerikanske angrepene var målrettet mot infrastruktur som blir brukt av grupper knyttet til Irans revolusjonsgarde, sier Buccino.

USA gir ingen opplysninger om drepte eller sårede, men Buccino sier at det ble tatt forholdsmessige grep for å minimere risikoen for at uskyldige ble rammet.

– USA søker ikke konflikt, men vil fortsette å ta nødvendige grep for å beskytte og forsvare våre folk, sier Buccino.