Tankesmie: Russland bekrefter at ukrainske barn blir adoptert til russere

Tankesmia Institute for the study of war skriver i sin daglige rapport om krigen i Ukraina at regionsmyndighetene i Krasnodar i Russland åpent skrev om adopsjonsprogrammet på nettet, før innlegget ble slettet.

Mer enn 1.000 barn skal ha blitt tatt med fra Mariupol i Ukraina. I tillegg skrev myndighetene at mer enn 300 barn fortsatt venter på å møte sine nye familier.

Russiske familier som adopterer ukrainske barn vil få en engangsutbetaling fra myndighetene, het det i meldingen som nå er slettet.

Ukraina har gjentatte ganger anklaget Russland for å bortføre ukrainske barn. Den amerikanske tankesmia skriver at det å ta barn med tvang fra en gruppe til en annen, kan være brudd på folkemordreglene.