Eks-politibetjent erkjenner å ha løyet i Breonna Taylor-saken

Drapet var med på å utløse de voldsomme Black Lives Matter-demonstrasjonene i USA og rundt om i verden i 2020. Den svarte kvinnen ble drept da politiet gikk til aksjon for å ransake hjemmet hennes i Louisville, Kentucky.

Politibetjent Kelly Goodlett innrømmer å ha løyet for å få en ransakelsesordre som innebar at politiet ikke trengte å banke på eller ringe på. Hun innrømmer også å ha avgitt falsk forklaring om dette i ettertid. Goodlett risikerer opp mot fem år i fengsel.

Det at hun erkjenner straffskyld, gjør at hun vil bli et nøkkelvitne for påtalemyndigheten i saken mot politiet.

26 år gamle Taylor lå og sov med kjæresten sin, Kenneth Walker, da politiet gikk til aksjon 13. mars. De våknet av lyder, og Walker har forklart at han trodde det var et innbrudd og at han avfyrte skudd med sitt våpen.

Politiet svarte med å avfyre mer enn 30 skudd tilbake, og drepte Taylor. Ifølge Walker identifiserte ikke betjentene seg som politi da de stormet huset.

Byen Louisville inngikk et forlik med Taylors familie verdt 12 millioner dollar i september 2020.