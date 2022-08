Mann som var tiltalt for skyting, fikk aktiv dødshjelp i Spania

Den rumenske sikkerhetsvakten Marin Eugen Sabau skjøt tre kolleger og en politimann i havnebyen Tarragona i desember før han ble skutt og skadd i ryggmargen. Han ble lam etter hendelsen.

Sabau ba retten om å få hjelp til å dø og fikk medhold i dette. Forsvareren hans opplyser at han døde på et sykehus tirsdag.

En dommer slo i juli fast at Sabau hadde en grunnleggende rett til å avslutte sitt eget liv, til tross for at han sto tiltalt for skyteepisoden. Han forklarte i retten at han var lam og ikke kunne bevege venstrearmen eller føle noe i brystet.

Bistandsadvokatene til de fire som ble skutt, krevde imidlertid at rettssaken mot ham skulle bli gjennomført først. Jose Antonio Bitos, som representerer to av de skadde, sier at hans klienter er frustrerte.

– Vi er ikke imot den aktive dødshjelpen i seg selv, men at det skjer før rettssaken, sier han.