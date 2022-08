Støtten til Ukraina endres og blir langsiktig – USA gir ny pakke på 3 milliarder

Pakken vil ifølge ikke navngitte tjenestemennene bli presentert onsdag, som også er halvtårsdagen for Russlands invasjon av Ukraina.

Pengene skal gå til opplæring og utstyr til ukrainske styrker i årene som kommer. Det er lagt opp til finansiering av dronekontrakter, våpen og annet utstyr som kanskje ikke vil nå slagmarken før om et år eller to, ifølge kildene.

Pakken innebærer en dreining i USAs støtte til Ukraina over til et mer langvarig engasjement som trolig vil sørge for at tilstedeværelsen av amerikanske styrker i Europa vil bli økt i lang tid framover.

Ukrainske soldater skal bli opplært og utstyrt for å kjempe i flere år framover, sier amerikanske tjenestemenn. Til forskjell fra tidligere militær bistand skal hensikten denne gangen i stor grad være å hjelpe Ukraina med å sikre sin forsvarsevne på mellomlang og lang sikt.

Støtte over tid

Samtidig skal pakken vise Ukraina at USA er villig til å opprettholde sin støtte over tid, sier tjenestemennene. Det behovet var også Nato-sjef Jens Stoltenberg innom tirsdag.

– Vinteren kommer, og den blir hard. Det vi ser nå er en utmattelseskrig. Det er en kamp om viljen og om logistikken. Derfor må vi opprettholde vår støtte for Ukraina på lang sikt, så Ukraina kan seire som en suveren og uavhengig nasjon, sier Stoltenberg.

Flere andre Nato-land vil også gi nye pakker til Ukraina i forbindelse med uavhengighetsdagen. Tysklands statsminister Olaf Scholz sier landet vil gi støtte på ytterligere 500 millioner euro, blant annet luftvernsystemer inkludert det langtrekkende IRIS-T-systemet, samt droneforsvar, ammunisjon og pansrede kjøretøy.

Enkelte deler av pakken fra Tyskland vil ikke bli levert før neste år.

Over 10 milliarder fra USA

Canadas statsminister Justin Trudeau har på sin side varslet en ny pakke verdt 3,85 millioner dollar til politi- og sikkerhetsstyrkene i Ukraina, samt til forsvarsdepartementet.

Så langt har USA gitt militær bistand til Ukraina til en verdi av 10,6 milliarder dollar siden Joe Biden overtok som president, ifølge AP. Dette inkluderer 19 pakker med våpen som det amerikanske forsvarsdepartementet har hatt på lager.

I tillegg kommer andre typer bistand og humanitær hjelp.