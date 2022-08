Militsmedlemmer funnet skyldig i planer om å bortføre guvernør i USA

Kjennelsen til juryen i rettssaken i Grand Rapids ble presentert tirsdag. De to mennene – Adam Fox og Barry Croft – risikerer livsvarig fengsel.

Michigans guvernør Gretchen Whitme ble forsøkt kidnappet. Foto: AP/NTB

I en tidligere rettssak i vår klarte ikke juryen å bli enige om hvorvidt de to var skyldige. To andre tiltalte i saken ble frikjent.

Dermed måtte det holdes en ny rettssak for å avgjøre de to antatte hovedmennenes skjebne. De er nå funnet skyldig i å ha planlagt bortføring og bruk av en bombe.

Planen skal ha vært å bruke bomben til å sprenge en bru for å forsinke politiet under bortføringen.

De to mennene anså Whitmer for å være en «tyrann» fordi hun innførte strenge smittevernregler under koronapandemien, ifølge tiltalen. Bortføringsplanen fikk stor oppmerksomhet da den ble avslørt av FBI en knapp måned før presidentvalget i USA i 2020.