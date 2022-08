Scholz: Tyskland er klar til å sende våpen for 500 millioner euro til Ukraina

Scholz' talsperson sier tirsdag at Ukraina blant annet skal få ytterligere tre luftforsvarssystemer av typen Iris-T og tolv pansrede Bergpanzer-kjøretøyer.

Scholz, som for tiden er på besøk i Canada, har nylig lovet at Ukraina skal få mer økonomisk og militær støtte i kampen mot den russiske invasjonsmakten.

Fra før har Tyskland blant annet levert luftvernskyts, haubitser, mobile luftforsvarssystemer og pansrede kjøretøy.

AP: USA planlegger stor våpenpakke til Ukraina



USA vil på Ukrainas uavhengighetsdag kunngjøre ytterligere tre milliarder dollar i militær bistand til landet, ifølge nyhetsbyrået APs kilder.

Pakken vil ifølge de ikke navngitte tjenestemennene bli presentert onsdag, som også er halvtårsdagen for Russlands invasjon av Ukraina.

Pengene skal gå til opplæring og utstyr til ukrainske styrker i årene som kommer. Det er lagt opp til finansiering av dronekontrakter, våpen og annet utstyr som kanskje ikke vil nå slagmarken før om et år eller to, ifølge kildene.

Sikre forsvarsevnen på mellomlang og lang sikt

Til forskjell fra tidligere militær bistand skal hensikten denne gangen i stor grad være å hjelpe Ukraina med å sikre sin forsvarsevne på mellomlang og lang sikt.

Så langt har USA gitt militær bistand til Ukraina til en verdi av 10,6 milliarder dollar siden Joe Biden overtok som president, ifølge AP. Dette inkluderer 19 pakker med våpen som det amerikanske forsvarsdepartementet har hatt på lager.

Sveriges statsminister Magdalena Andersson sa under toppmøtet 23. august at den svenske regjeringen snart vil kunngjøre en ekstra omfattende hjelpepakke for Ukraina. Hun sa også at Russlands krig mot Ukraina har globale konsekvenser som energi- og matkrisen, som Russland har fullt ansvar for, skriver Kyiv Independent.