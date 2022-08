Hundrevis av sørgende var til stede på en minneseremoni i TV-huset Ostankino i Moskva, der 29-åringen lå i åpen kiste.

– Hun døde for folket, for Russland, i første linje. Første linje, det er her, sa faren Aleksandr Dugin da han innledet seremonien.

Dugin er en høyrenasjonalistisk akademiker som regnes som en viktig inspirasjonskilde for president Vladimir Putin. Datteren støttet i likhet med sin far helhjertet opp om Russlands krig mot Ukraina. Hun jobbet som journalist for statskontrollerte russiske TV-kanaler og var et kjent fjes for russere flest.

Den høyrenasjonalistiske russiske filosofen Aleksandr Dugin (t.v.) på seremonien for datteren Darja Dugina i Moskva. Foto: Dmitrij Serebrjakov / AP / NTB

29-åringen hadde deltatt på en festival sammen med faren og var på vei hjem i farens bil da bomben gikk av lørdag kveld. Det spekuleres derfor på om Dugin var det egentlige målet for attentatet.

Russland hevder at ukrainske agenter sto bak drapet, en påstand som avvises av ukrainske myndigheter.

Russiske myndigheter var raskt ute med en rekke detaljer om hvem som sto bak, og en navngitt kvinne anklages for drapet, noe som er uvanlig så kort tid etter et attentat.

En tidligere russisk politiker som nå bor i Ukraina, har hevdet at en undergrunnsgruppe i Russland utførte attentatet, og at den kommer til å utføre flere aksjoner i tiden som kommer. Heller ikke denne påstanden er dokumentert.