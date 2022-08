Ukraina: Eksport av viktige landbruksprodukter halvert etter den russiske invasjonen

Oversikten kommer fra Ukrainas landbruksdepartement og er gjengitt av blant annet nyhetsbyrået Reuters.

Tallene viser at Ukraina eksporterte 10 millioner tonn landbruksprodukter mellom 24. februar og 15. august. I samme periode i fjor eksporterte landet 19,5 millioner tonn.

Fallet skyldes blant annet at krigen inntil nylig har gjort det umulig å eksportere korn fra ukrainske havner.

Kornavlingene i Ukraina er ventet å falle til rundt 50 millioner tonn i år, mot rekordhøye 86 millioner korn i fjor.

Til tross for at Russland og Ukraina har inngått en avtale som åpner for eksport fra tre ukrainske havner ved Svartehavet, er korneksporten betydelig lavere enn hva den var før den russiske invasjonen.