FN-sjefen vil ha slutt på rasling med atomsablene

Guterres ber stormaktene slutte å rasle med atomsablene. Han sier at verden er på et punkt der faren er maksimal, og at alle atommakter må forplikte seg til ikke å angripe først.

FN-sjefen sier til sikkerhetsrådet at dialogen som er opprettet i kornsamtalene med Ukraina og Russland, må tas videre til situasjonen rundt atomkraftverket Zaporizjzja, som han sier er kritisk nå.

– Menneskehetens framtid er i våre hender i dag. Alle land må forplikte seg til en verden fri for atomvåpen og gjøre alt for å komme til forhandlingsbordet for å få ned spenningen og avslutte atomvåpenkappløpet en gang for alle, sier Guterres.

Guterres sier at sikkerheten i verden stilles på en prøve som aldri før. Han viser til geopolitiske skillelinjer, åpne konflikter, militærkupp, invasjoner, langvarige kriger og gnisninger mellom verdens stormakter.

– Atomtrusselen er på sitt høyeste nivå på flere tiår, sier Guterres.