Pentagon vil ikke la soldater løse Washingtons migrantkrise

Det er migrantkrise i Washington etter at republikanske guvernører i Arizona og Texas har gitt tusenvis av migranter en bussbillett til D.C. Totalt har det kommet over 7.000 migranter til hovedstaden slik, samt mer enn 900 til New York.

Washingtons ordfører Muriel Bowser har to ganger bedt om å få hjelp av nasjonalgarden til å håndtere migrantene, men begge gangene har Pentagon sagt nei. Bruk av nasjonalgarden er upassende i dette tilfellet og vil skade beredskapen til styrkene, skriver Pentagon i et brev til Bowser.

Samtidig sier Pentagon at det er bekymringer knyttet til å bruke uniformerte militærstyrker i behandlingen av migranter, noe soldatene heller ikke er trent til.

Bowser har anklaget guvernørene i Arizona og Texas for å lure migrantene og sagt at flere av dem blir dumpet i Washington uten å ane hva de skal gjøre videre.