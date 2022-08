– Vi kjenner til hendelsen med fartøyet og undersøker om det har skjedd en krenkelse eller ikke, sier talsperson Johanna Toll fra det svenske forsvaret.

Søndag ettermiddag var det russiske fartøyet på vei mot den tyske byen Rügen, rett sør for den svenske kysten. En korvett fra den svenske marinen er observert i nærheten av det russiske fartøyet, ifølge avisen Ystads Allehanda.

Skip som seiler under russisk flagg, har forbud mot å anløpe havner i EU. Det gjøres imidlertid unntak for skip som frakter energiprodukter, mat og humanitær hjelp. Her i Norge er det innført et lignende havneforbud, men hvor også fiskebåter er unntatt forbudet.