Denis Pusjilin, som leder den russiskvennlige separatistbevegelsen i Donetsk i Ukraina, uttalte søndag at «terrorister fra det ukrainske regimet» sto bak eksplosjonen.

Den høyreekstreme ultranasjonalisten Aleksandr Dugins datter Darja ble drept i et attentat i Moskva lørdag kveld. Han regns for å være en inspirasjonskilde for president Vladimir Putins nasjonalistiske ideer. Foto: Moscow News Agency / Handout via Reuters / NTB

– Ukraina har selvsagt ikke noe med eksplosjonen å gjøre, fordi vi ikke er en kriminell stat, og særlig ikke en terroriststat, slik Russland er, sier president Volodymyr Zelenskyjs nære rådgiver Mykhailo Podoljak.

Det er antatt at det egentlige målet for angrepet var Aleksandr Dugin, Darja Duginas far. Han er blitt beskrevet som hjernen bak Russlands annekteringspolitikk.

Eksplosjonen fant sted i Odintsovo-distriktet, som ligger i Moskva oblast, etter at de to kom tilbake fra en kulturfestival i hver sin bil. Dugina skal i siste øyeblikk ha bestemt seg for ta farens Toyota Land Cruiser, mens faren kjørte i en annen.