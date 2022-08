Peruansk kuppleder løslatt tidlig fra fengsel

Han er bror av ekspresident Ollanta Humala, tidligere militæroffiser og leder for en etnonasjonalistisk bevegelse som jobber for at Perus urfolksgrupper skal ta makten. Han sonet en straff på 19 år for opprøret i 2005, hvis mål var å tvinge den demokratisk valgte presidenten Alejandro Toledo til å gå av.

Sammen med støttespillere tok han gisler på en politistasjon i byen Andahuaylas sør i landet. Seks personer ble drept, blant dem fire politibetjenter.

– Vi er alle veldig stolte over det vi gjorde i Andahuaylas, sa Humala etter å ha forlatt fengselet i Lima lørdag. En liten gruppe støttespillere ventet utenfor og ropte «president Antauro».

Mulig comeback

Carmen Huidobro, Humalas advokat, har hintet om et mulig politisk comeback.

– Det er mulig at han vil gå tilbake til det politiske liv, det er sannsynlig at han vil stille til valg for et embete, sa hun.

Soningstiden ble redusert fordi Humala har jobbet og studert mye under soning, kunngjorde peruanske fengselsmyndigheter uventet fredag. Han fikk trukket fra ett år og sju måneder fra soningstiden.

Landets venstreorienterte president Pedro Castillo foreslo i valgkampen i fjor å benåde Humala, men etter å ha vunnet har han ikke snakket om det.

Flere kuppforsøk

Antauro Humalla og broren Humala har lenge vært politiske rivaler, men i 2000 ledet de sammen et mislykket opprør mot daværende president Alberto Fujimori.

Fujimori var president i Peru fra 1990 til 2000, men flyktet i eksil etter anklager om brudd på menneskerettighetene. I 2005 ble han pågrepet i Chile og senere utlevert til Peru, der han i 2009 ble funnet skyldig i forbrytelser mot menneskeheten og korrupsjon og dømt til 25 års fengsel.

Ollanta Humala var landets president fra 2011 og 2016, og har senere, i likhet med flere andre peruanske presidenter, blitt etterforsket for korrupsjon.