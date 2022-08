Intet gjennombrudd i samtaler mellom Lufthansa og pilotforening

Pilotene, som er organisert i fagforeningen Vereinigung Cockpit (VC), sier de er villige til gå ut i streik.

– Vi ønsker å fortsette i samtalemodus og har derfor tilbudt VC ytterligere muligheter til å finne gode løsninger for framtida, sa en talsperson for Lufthansa til nyhetsbyrået DPA.

En VC-talsperson sa at veien videre vil bli staket ut de neste dagene, men utelukket ikke flere samtaler. Ingen streik er kunngjort.

Som kommentar til at luftfartsnettstedet aero.de har skrevet at en streik i det lønnsomme underselskapet Lufthansa Cargo «ligger i kortene», sa Lufthansa-talspersonen at det «definitivt» ikke er tatt noen avgjørelse om å streike.

Pilotene i Lufthansa Cargo utmerket seg i en nylig måling med å si seg særlig streikevillige.

Før den siste runden med samtaler, har det vært seks offisielle runder med forhandlinger. Ingen av dem har ført til noe gjennombrudd.

Lufthansa har gått med på et krav fra VC om 5,5 prosent høyere lønn ut dette året, men partene har ikke klart å bli enige om en automatisk, inflasjonsregulert lønnsøkning – ei heller om endringer i lønnsstrukturen.