Sveriges statsminister: – Sjokkert over hensynsløsheten

En 31 år gammel mann ble drept i det som politiet omtaler som en gjengrelatert skyteepisode på kjøpesenteret Emporia fredag.

Angrepet var ifølge politiet rettet mot mannen, men en 39 år gammel kvinne som tilfeldigvis var på stedet ble truffet av skudd. Expressen skriver at det er snakk om en kvinne som er bosatt i Norge. Ifølge avisen er hun lørdag betydelig bedre og har fått forlate sykehuset.

VG og Dagbladet skriver at kvinnen ikke er norsk statsborger. Ifølge Dagbladet flyttet hun til Norge for flere år siden og har vært bosatt på Østlandet.

– Jeg er sjokkert over hensynsløsheten i denne handlingen. Jeg tenker på alle dem som fryktet for sine liv og naturligvis er veldig oppskaket, sier den svenske statsministeren.

Mange mennesker var ute på handletur da skyteepisoden fant sted ved 17-tiden. Flere søkte tilflukt i butikker da gjerningspersonen åpnet ild.

– Det må ha vært en fryktelig opplevelse og skapt redsel, sier Andersson på en pressekonferanse lørdag.

– Når samfunnet angripes, så må det også forsvare seg. Politiet har min og hele det svenske folkets støtte i arbeidet, fortsetter hun.

Mindreårig



En 15 år gammel gutt er pågrepet, mistenkt for å ha skutt.

Andersson sier hennes parti Socialdemokraterna nå ser nærmere på ordningen med strafferabatt for yngre lovbrytere. Blir den mistenkte 15-åringen dømt for skytingen på kjøpesenteret, er den maksimale straffen fire år i en lukket omsorgsordning for ungdom. Årsaken er hans unge alder.

– Vi ser på hvordan vi bør behandle dem som er under 18, sier hun, og understreker at det også handler om å stanse rekrutteringen til kriminelle gjenger.

– Ungdommer skal ha andre perspektiver enn å lokkes inn i de kriminelle gjengene. Det handler om å ha gode forbilder, foreldre som går på jobb, snakker svensk og betaler skatt, sier Andersson.

Nekter straffskyld

Politiet orienterte om skytingen på en pressekonferanse lørdag.

– Alt tyder på at angrepet var rettet mot 31-åringen, og at kvinnen som ble truffet av skudd, kom i veien, sier områdesjef ved Malmö-politiet, Petra Stenkula.

15-åringen som er pågrepet og varetektsfengslet, nekter straffskyld. Han er siktet for drap og drapsforsøk, opplyser Helena Ekstrand i den svenske påtalemyndigheten.

Stenkula sier at teorien foreløpig er at gutten var alene om skytingen, men de utelukker ikke at andre personer kan ha medvirket.

Kjent for politiet



Mannen som døde, var en kjenning av politiet.

– Vi kjenner godt til våre grovt kriminelle, og dette er en person vi er godt kjent med, sier Stenkula og beklager at de ikke kunne avverge skytingen.

Expressen skriver at mannen som ble drept, var medlem av MC-gjengen Satudarah og ledet den lokale underavdelingen Assassin.

Det var i 17-tiden at politiet fikk melding om skytingen på det store kjøpesenteret Emporia like sør for Malmö og en stor utrykning ble satt i gang.

Stenkula sier at det har vært en opptrapping av volden i Malmö den siste tiden, med flere drap, etter en lengre periode med lavere konfliktnivå.