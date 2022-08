Vitner til krigsforbrytelser i Ukraina bes henvende seg til dansk politi

Det samme gjelder hvis de har opplysninger, for eksempel på video eller foto, som kan dokumentere krigsforbrytelser, sier justisminister Mattias Tesfaye.

– Vi skal som rettssamfunn sikre at personer som har begått krigsforbrytelser, blir rettsforfulgt, sier han.

– Derfor er det viktig at ukrainske flyktninger som bor i Danmark, og som har vært ofre for eller vitne til krigsforbrytelser, kontakter politiet så sakene kan etterforskes, sier han i en pressemelding.

Justisdepartementet opplyser at politiet foreløpig har registrert to saker, og at begge er videresendt til Europol. Dansk politi vil også bidra til etterforskningen til Den internasjonale straffedomstolen i Haag.

Overgrep som kan karakteriseres som krigsforbrytelser, kan være drap, tortur, ødeleggelse av eiendom og gisseltaking.