Walmart utvider de ansattes abortstøtte

CNBC skriver at dagligvaregiganten i et internt notat skriver at selskapets helseforsikring nå vil dekke kostnader knyttet til abort når det er «risiko for morens helse, voldtekt eller incest, svangerskap utenfor livmoren eller fosteret ikke er levedyktig».

Ansatte og familiemedlemmer som er forsikret gjennom Walmart, får også dekket reisekostnader om de ikke har tilgang til lovlig abort innenfor 16 mil, heter det i eposten signert selskapets personalsjef Donna Morris.

Med sine 1,6 millioner ansatte er Walmart USAs største arbeidsgiver i privat sektor. Endringen kommer rundt to måneder etter at høyesterett i en historisk kjennelse overstyrte avgjørelsen i saken Roe vs. Wade, som siden 1973 hadde gitt kvinner i hele USA retten til fri abort.

Flere andre store selskaper, blant dem Walt Disney, Netflix, Meta, JPMorgan Chase og Amazon, har også utvidet forsikringen for å hjelpe ansatte som må forlate delstaten sin for å ta abort.