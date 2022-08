Russland kontrollerer store deler av den østlige Donbas-regionen og deler av det sørlige Ukraina. Russland og pro-russiske tjenestemenn i områdene har sett på muligheter for å avholde folkeavstemninger i området.

I slike avstemninger vil lokalbefolkningen i områdene ta stilling til om hvorvidt de ønsker å slutte seg til Russland. Dette ble gjort da Russland annekterte Krim i 2014 da befolkningen på Krim «valgte» å bli en del av Russland. Det skriver Euronews.

Advarer

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj advarer verdenssamfunnet mot slike folkeavstemninger.

– Pseudo-avstemninger vil være et slag i ansiktet for det internasjonale samfunnet, sier han ifølge Euronews.

Zelenskyj tok nylig opp truslene om falske folkeavstemninger med FNs generalsekretær og Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan.

– Jeg oppfordret både president Recep Tayyip Erdogan og FNs generalsekretær Antonio Guterres til å gi uttrykk for en strengest mulig holdning til Russlands planlagte pseudo-folkeavstemninger i det okkuperte territoriet.

Pseudo-folkeavstemninger

Russiske styrker kontrollerer det meste av Kherson-regionen i det sørlige Ukraina. Pro-russiske tjenestemenn i regionen har varslet at en folkeavstemning om å bli med i Russland kan holdes i løpet av de kommende ukene eller månedene.

Like før den russiske invasjonen av Ukraina startet anerkjente Kreml de to regionene Luhansk og Donetsk som selvstendige stater. Regionene har vært preget av pro-russiske grupper i årevis har tidligere har erklært regionene uavhengig gjennom «folkeavstemninger».

Guvernøren i Luhansk-regionen, som nesten utelukkende har vært under russisk kontroll i flere uker, antydet tidligere i august at Russland forberedte seg på en ny folkeavstemning i nylig erobrede områder, og tilbød innbyggerne fordeler for å delta.