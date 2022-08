I en melding på Telegram skriver separatistene at de har tatt kontroll over tettstedene Zajtseve og Datsja. Opplysningene er ikke bekreftet, men hvis de stemmer, betyr det at Russland har tatt kontroll over i alt 270 bebodde steder i Donetsk så langt.

Den ukrainske generalstaben sa onsdag at separatistenes forsøk på å innta Zajtseve hadde stanset opp.

Russiske styrker har de siste ukene forsøkt å rykke fram i Donetsk etter å ha tatt kontroll over nabofylket Luhansk i begynnelsen av juli. Ifølge eksperter går imidlertid framrykkingen langsomt.

I Kharkiv lenger nord fortsetter Russland å bruke tungt artilleri mot byen. Det britiske forsvarsdepartementet skriver i sin seneste oppdatering at angrepene er et forsøk på å få Ukraina til å beholde et stort antall soldater i Kharkiv slik at de ikke kan brukes i motoffensiver andre steder i landet.

– Mange rakettutskytingsramper og generelt upresise våpen har forårsaket ødeleggelser i store deler av byen, skriver departementet.