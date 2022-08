Dansk kvinne (81) skal ha forsøkt å smugle 5 kilo heroin fra Afrika til Canada

Kvinnen ble vinket til side i tollen på Frédéric Chopin lufthavn i den polske hovedstaden Warzawa forrige søndag.

81-åringens nervøse oppførsel samt noe uvanlige reiserute hadde vekket tollernes mistanke. Kvinnen hadde reist fra Malawi og Kenya gjennom Doha før hun landet i Polen.

Hun fortalte tollerne at hun hadde fått en koffert med gaver til slektninger i Canada, men det viste seg raskt at den inneholdt noe annet. Under det som var en falsk bunn i kofferten, fant nemlig tollerne pakninger med til sammen 5 kilo heroin.

Narkotikaen anslås å ha en gateverdi på godt over fem millioner kroner, ifølge politiet.

Den 81 år gamle kvinnen er nå varetektsfengslet i tre måneder, og politiet etterforsker saken. I henhold til polsk lov risikerer hun opp mot 15 års fengsel.