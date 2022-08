Tre siktet for å ha drept amerikansk mafiaboss i fengsel

Det er Fotios «Freddy» Geas, Paul J. DeCologero og Sean McKinnon som siktes, melder departementet. Det skjer nesten fire år etter at Bulger ble slått i hjel i oktober 2018.

Etter drapet ble det stilt spørsmål rundt hvordan en mann som var kjent for å ha tystet på andre i det organiserte kriminelle miljøet i Boston, ikke fikk bedre beskyttelse i fengsel.

Bulger, som ledet den stort sett irske mafiaen i Boston på 70- og 80-tallet, var informant på en tid der det å bekjempe mafiaen var en av hovedprioritetene for FBI. Han tystet på sin gjengs argeste rival, og ble senere en av USAs ettersøkte rømling.

Bulger ble drept i fengselet USP Hazelton, like etter at han ble overført fra et fengsel i Florida. Han sonet en livstidsdom for 11 drap og flere andre lovbrudd.

Bulgers familie gikk til søksmål mot amerikanske føderale fengselsmyndigheter og 30 ikke navngitte ansatte i fengselssystemet, fordi de mente de ikke gjorde nok for å beskytte ham. Han var da han ble drept den tredje innsatte som ble drept ved USP Hazelton på seks måneder.