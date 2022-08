Atomkraftverket i Zaporizjzja søør i Ukraina er et av Europas største, men har vært okkupert av russiske styrker siden mars.

Få dager etter at Russland gikk til krig mot Ukraina i februar, brøt det ut harde kamper ved atomkraftverket i Zaporizjzja, noe som skapte stor internasjonal bekymring. Russland fikk kraftig kritikk for å ha skapt en svært farlig situasjon som kunne ført til en større atomkraftulykke.

Ukrainske redningsmenn deltar på en øvelse i byen Zaporizjzja, i tilfelle en mulig atomhendelse ved atomkraftverket som ligger i nærheten av byen. Foto: Dimitar Dilkoff / AFP / NTB

I mars tok Russland kontroll over atomkraftverket, og har hatt det siden.

Den siste tiden har det oppstått nye kamper rundt atomkraftverket, og begge parter anklager hverandre.

Les alt om Ukraina-krigen her!

Ukraina er veldig bekymret

Mens Ukraina anklager russerne for å bruke kraftverket som base og pressmiddel, anklager russerne Ukraina for å skyte granater mot verket.

Anklagene blir kontant avvist av ukrainske myndigheter. De anklager på sin side Russland for å ha utplassert tunge våpen på atomkraftverket, mens Russland hevder det kun er utplassert vaktstyrker der, ikke tunge våpen.

Situasjonen har likevel sparket liv i frykten for en ny atomkatastrofe.

I et møte med pressen i Zaporizjzja forteller Ukrainas energiminister Herman Halusjtsjenko til BBC at de er svært bekymret for situasjonen.

Forbereder seg på det verst tenkelige: – Umulig å sikre sikkerheten

Ukrainas energiminister Herman Halusjtsjenko. Foto: Valentyn Ogirenko / Reuters / NTB

Halusjtsjenko har invitert pressen med til byen for å vise hvordan de øver på rensing i tilfelle en radioaktiv forurensing. På en parkeringsplass har beredskapsarbeidere kledd seg i gule og brune vernedrakter og viser de fremmøtte journalistene hvordan de forbereder seg på det verst tenkelige.

– Det er umulig å sikre sikkerheten til atomkraftverket mens den russiske okkupasjonsmakten er der, sier Denys Monastyrskyj, Ukrainas innenriksminister.

– Det er en bekymring vi alle bør forstå, legger han til.

(Saken fortsetter under bildet).

Det ukrainske nøddepartementets redningsmenn deltar på en øvelse i byen Zaporizjzja, i tilfelle en mulig atomhendelse ved atomkraftverket som ligger i nærheten av byen. Foto: Dimitar Dilkoff / AFP / NTB

Halusjtsjenko legger til at situasjonen ved anlegget nærmer seg kritisk.

– Situasjonen endret seg dramatisk da russerne begynte å beskyte området 5. august, sier energiministeren.