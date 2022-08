Ikonisk fyr i Bremerhaven i ferd med å velte

Sjefen for havnepolitiet, Uwe Old, sier ifølge radiostasjonen Radio Bremen at det er for sent å gjøre noe for å berge fyret, som står i enden av en steinmolo som lenge har trengt reparasjoner.

– Dessverre tror jeg at fyret blir historie i løpet av noen dager, sier han.

Natt til torsdag kunne høye knatrende lyder høres da moloen sank sammen og fyrtårnet Moleturm plutselig tippet over, ifølge avisa Bild.

Myndighetene forsøker å sikre fyret, men har samtidig stanset skipsfarten inn i Geeste-elva ved Bremerhaven på grunn av risikoen for at det skjeve fyret i Bremen skal velte helt.