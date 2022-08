USA og Taiwan begynner med formelle handelssamtaler i høst

Det ses som nok en støtteerklæring fra amerikanerne til den selvstyrte øya som Kina mener er del av sitt territorium.

Kunngjøringen kom etter at Kina gjennomførte militærøvelser der det blant annet ble skutt missiler mot havområdet rundt Taiwan. Øvelsen var ment å avskrekke både Taiwan og USA, etter at kongressleder Nancy Pelosi besøkte øya like etter månedsskiftet.

I torsdagens kunngjøring fra USAs kontor for handelspolitikk (USTR) blir ikke Kina nevnt, men det heter at forhandlingene blant annet vil ha som mål å styrke handelen og reguleringssamarbeidet, noe som vil innebære nærmere offisiell kommunikasjon.

USA har ingen offisielle diplomatiske forbindelser med Taiwan, men det er mye uoffisiell kontakt mellom partene via American Institute in Taiwan. USA er lovpålagt å passe på at øya er i stand til å forsvare seg selv.

Taiwan og Kina har vært splittet siden borgerkrigen tok slutt i 1949. Kinesiske myndigheter har sverget at Taiwan skal slutte seg til resten av landet, og at de om nødvendig vil bruke makt.