Angriper sier han er overrasket over at Rushdie overlevde

Det var idet Rushdie skulle holde et foredrag i Chautaqua i delstaten New York i USA fredag at en mann stormet opp og begynte å stikke den 75 år gamle britisk-indiske forfatteren.

24 år gamle Hadi Matar ble pågrepet umiddelbart etter angrepet på Rushdie. I et fengslingsmøte dagen etter nektet 24-åringen straffskyld for drapsforsøk på den britiske forfatteren.

I et intervju med New York Post fra fengsel, forteller han at han bestemte seg for å dra på arrangementet med Rushdie i fjor vinter.

– Da jeg hørte at han overlevde, ble jeg vel overrasket, sier Matar til avisa.

Rushdie fikk skader i leveren, armen og et øye, ifølge agenten. Han ligger fortsatt på sykehus, men er på bedringens vei.

Fatwa

24-åringen ville ikke si om han var inspirert av fatwaen Irans daværende leder, ayatolla Ruhollah Khomeini, utstedte mot Rushdie etter utgivelsen av romanen «Sataniske vers».

Boka ble oppfattet som blasfemisk av mange muslimer. Khomeini erklærte at Rushdie måtte drepes, og at det samme gjaldt utgivere av boka.

– Jeg respekterer ayatollaen. Jeg synes han er en stor person. Det er alt jeg vil si om det, sa Matar, og la til at han kun har «lest et par sider» av Rushdies roman.

– Jeg liker ikke personen. Jeg synes ikke han er en god person. Han er en person som angrep islam. Han angrep troen og trossystemene, sa Matar videre om Rushdie.

Endret seg etter familiebesøk

Til avisa forklarer Matar at han tok buss til Buffalo dagen før angrepet og deretter en drosje til Chautaqua. Han kjøpte deretter en inngangsbillett til senteret hvor foredraget skulle holdes, og sov på gresset utenfor natta før Rushdies planlagte foredrag.

Matar ble født i USA, men han har også statsborgerskap i Libanon, der foreldrene er født. Moren har fortalt at sønnen forandret seg etter å ha besøkt familie i Libanon i 2018.

Etter besøket skal han ha blitt innadvendt, humørsyk og mer opphengt i islam, ifølge moren.