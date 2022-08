Flere drept i eksplosjon i Kabul-moské

Eksplosjonen, som trolig skyldtes en bombe, inntraff idet moskeen var full av troende som deltok i kveldsbønnen.

Tallet på døde varierer, men ifølge politiet og øyenvitner ble minst ti mennesker drept. Moskeens imam skal vær blant dem. Over 30 mennesker er såret.

Et sykehus som driftes av en italiensk hjelpeorganisasjon, sier at de har fått inn 27 sårede og tre døde. Det er flere barn blant de sårede.

Ingen har så langt tatt på seg skylden for angrepet, men ekstremistgruppa IS har stått bak en rekke lignende angrep i Afghanistan siden Taliban overtok makten for ett år siden.

Forrige uke ble en høytstående Taliban-leder drept i et selvmordsangrep i Kabul, og for halvannen uke siden ble nærmere 20 mennesker drept i to bombeangrep i Kabul. De angrepene har IS tatt ansvaret for.