Det brenner fortsatt i ammunisjonslager på Krim

Den annekterte halvøya har hittil vært en trygg base for russiske styrker og utgangspunkt for angrep på Ukraina. Det var også et av arnestedene da krigen brøt ut i slutten av februar.

De siste dagene har situasjonen endret seg, med eksplosjoner som har ødelagt russiske fly på en base på Krim. Og tirsdag gikk ammunisjonslageret, som fortsatt brenner, i lufta.

Ukrainske myndigheter har ikke gått offentlig ut og sagt at de står bak, men president Volodymyr Zelenskyj har hintet om angrepet bak fiendens linjer. Russerne bruker på sin side «sabotasje» som forklaring.

Angrepene på Krim kan bli til enda en front

Disse angrepene er ytterligere et tilbakeslag for Russland, som gikk inn i Ukraina med håp om raskt å ta kontroll over hovedstaden Kyiv og store deler av landet. I stedet møtte de sterkere motstand enn ventet, og etter et halvt år med kamper, er konflikten blitt en utmattelseskrig.

Angrepene på Krim kan bli til enda en front som både legger beslag på russiske ressurser og innebærer en opptrapping av krigen.

Russland annekterte Krim i 2014. Kort tid før annekteringen hadde russiske styrker tatt kontroll over store områder, før det ble gjennomført en omstridt folkeavstemning på den okkuperte halvøya.