Tyrkisk luftangrep mot syrisk grensepost

Tirsdagens angrep skjer etter at det oppsto trefninger i løpet av natten mellom tyrkiske styrker og kurdiske styrker som kontrollerer området.

– 17 soldater ble drept i et tyrkisk luftangrep som traff en av stillingene til syriske soldater, sier observatørgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Det kommer imidlertid ikke fram om soldatene tilhørte den syriske regjeringshæren eller kurdiske styrker.

Det syriske nyhetsbyrået SANA sier minst tre syriske regjeringssoldater ble drept og seks såret, mens minst fire mennesker ble drept i et tyrkisk droneangrep mot Hasakeh. SDF, kurdernes styrker, sier de har telt 13 drepte medlemmer siden juli.

Angrepene skjedde i nærheten av den kurdiskkontrollerte byen Kobani, der det i løpet av natten var kamper mellom tyrkiske styrker og SDF.

Tyrkia har trappet opp sine angrep på de kurdiskkontrollerte delene av Syria etter at president Recep Tayyip Erdogan på et toppmøte i juli ikke fikk grønt lys fra Russland eller Iran for en ny offensiv mot kurderne.

Tyrkia har siden 2016 iverksatt en rekke offensiver over grensa mot kurdiske styrker og IS, og det er sjelden at syriske regjeringssoldater blir drept.