Russisk avis: Nye eksplosjoner på Krim

Lokale innbyggere i området sier at svart røyk stiger opp etter at de hørte flere eksplosjoner ved en flybase ved landsbyen Gvardejskoje.

Ikke navngitte kilder sier til den russiske avisa at politiet og militæret undersøker meldinger om at det kan ha vært et droneangrep mot et ammunisjonslager.

Tidligere tirsdag ble det utløst en eksplosjon ved et ammunisjonslager i distriktet Dzhankoj på Krim-halvøya, Som Russland annekterte fra Ukraina i 2014. Det russiske militæret har kalt hendelsen her for sabotasje.