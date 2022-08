Det melder det iranske statlige nyhetsbyrået Irna tirsdag.

Byrået oppgir ingen detaljer om hva som står i Irans svar, men antyder at Teheran fortsatt ikke vil godta det EU-fremforhandlede forslaget, til tross for advarsler om at det ikke kommer til å bli nye forhandlinger.

EU hadde tidlig tirsdag morgen ikke opplyst om Iran har levert noe skriftlig svar.